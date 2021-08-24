中信兄弟今年季中選秀選進的前旅日投手呂彥青，總教練林威助賽前表示，雖然目前尚未正式確定，但首周呂彥青的定位應該會是中繼出發，「他對中職打者還不熟，先中繼應該對他比較好。」

呂彥青今年在首輪第3順位被兄弟選中，胸度日前公布合約，雙方簽下2.5年合約，月薪35萬元起，22日呂彥青在二軍出賽，面對統一獅先發5局用88球，投出3次三振、4次保送，被打3支安打、失2分。

兄弟這兩天北上出戰富邦悍將，呂彥青並未隨隊，林威助表示，這兩天先讓他在屏東基地訓練，周四球隊回洲際練球，他會與球隊會合，屆時觀察他的狀況，之後就會將他登錄一軍。

對於呂彥青的定位，林威助表示，目前還需要觀察他的狀況，先發、中繼都有可能，但初步討論中繼的可能性比較大，「他對伊軍打者都還比較不熟悉，所以從中繼出發對他來說可能比較好，加上上周黃恩賜先發狀況不錯，本周還是會讓他繼續先發。」