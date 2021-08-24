一生奉獻教育，明道中學創辦人汪廣平22日辭世，校方設網站追思。(明道中學提供／林欣儀台中傳真)

台中市明道中學創辦人汪廣平，一生投入教育工作，於今年8月22日下午安詳離世，圓滿走完他的百年教育人生。校方先成立追思網站，傳述這位以硬漢底氣走出無數教育奇蹟的教育家的故事，並邀請老校長在教育人生各階段的門生故舊及親朋摯友寫下記憶中的老校長，將待疫情過後再舉辦實體追思會。

汪廣平1946年畢業於北平師範大學地學系，受到教育家張伯苓「教育救國」的行動打動，返回家鄉搶救流浪青年，創辦唐山中學進修班，收容無家可歸的學生；之後，他又為灤河以東的失學青年，成立國立河北第一臨時中學，安頓一千多名流亡學生。

年僅28歲的汪廣平在1949年間，接受教育部指令，到衡陽接收河北第二臨時中學的400多個流亡學生，臨危受命的他帶領一群無校、無師、無錢的中學生，翻山越嶺，從衡陽、湘西、桂林、廣州、到海南島，輾轉將400多位學生安全撤退到台灣。

汪廣平曾任台中市立中學(現台中市居仁國中)校長長達17年，深耕教育，1969年從公職退休後，為實踐中學六年一貫理念，毅然接下搖搖欲墜的「武訓中學」，改名「明道中學」，以私人興學的概念擘劃出美麗的教育願景，並以獨到前瞻眼光發展校務資訊化，為中學資訊教育先端。

獻身教育48年，汪廣平73歲退休時，還捐贈退休金350萬元作為國三直升高中學生「薪傳獎」獎學金，且他為讓教育理念得以由中學貫串到大學，1998年更以近80高齡籌設明道大學，其一生用先行者的典範教育後輩，成就最美的教育風景。