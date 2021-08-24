台南市警局總計有10名高階警官調動，市警局24日舉行聯合交接典禮，由局長方仰寧（中）主持。（張毓翎攝）

警政署上周發布高階人事調整案，台南市警局總計有10名高階警官調動，市警局24日舉行聯合交接典禮。其中，最受關注的新任新化分局長楊慶裕，去年11月因馬國女大生命案遭拔官改調內勤，這次調回外勤主管；市警局長方仰寧表示，楊分局長轉調內勤未曾倦勤，工作認真，考量警界人才培養，所以重新給他機會。

方仰寧今天致詞時說，楊分局長因馬國女大生命案接受處分，改調市警局保安科長一職，自去年接任後，他沒有一天鬆懈、勤勤懇懇，沒有一句怨言，也沒有為此懈怠，考量高階主管幹部的養成，重新給他機會，從一般地區的新化分局開始歷練，期許楊分局長把握機會，好好地把新化轄內交通、治安及為民服務做好，再逐步地迎頭趕上。

方仰寧在交接典禮中，重申市長理念，警察同仁執法應遵守「保障基本人權」、「依法行使職權」鐵律，勉勵警察幹部對治安工作有責任感、賦予基層同仁榮譽感，讓市民有安全感，並指示持續檢肅黑道、幫派，堅守防疫崗位。

南市警局表示，原南市警局第五分局長李名昌調陞警政署保安警察第五總隊主任祕書，其遺缺由原歸仁分局長洪頂力接任；歸仁分局長由原麻豆分局長邱顯良接任；麻豆分局長由原玉井分局長許敏能接任；玉井分局長由原警政署後勤組科長林獻力接任。

同時，南市警局公共關係室主任陳嘉得調陞南市警局警政監；原學甲分局長翁誌宏調任金門縣警察局副局長學甲分局長由台中市警局保安警察大隊大隊長王子雄接任；原新化分局長余鴻恩調任南投縣政府警察局副局長，新化分局長由原市警局保安科長楊慶裕接任。