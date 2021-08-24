南投縣議會24日召開臨時會，審計部南投審計室主任楊美冠，就南投縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核進行報告時指出，南投縣連續8個年度總決算均為賸餘，公共債務未償餘額降至102億5290萬元，債務控管有效改善，財政治理良好。

縣長林明溱表示，感謝審計室及議會，肯定縣府戮力改善財政的努力，未來會持續努力，兼顧基礎建設需求，為縣民營造幸福宜居的生活環境。

議長何勝豐表示，縣府團隊在有限的預算內，量入為出，逐年改善縣府財政狀況，而縣內基層建設及社會福利政策，還能夠不打折持續推行，實屬難能可貴，應予肯定，也期許縣府團隊創造符合法令的開源，和導入新思維的節流，更有效率的執行各項行政業務，給縣民創造更大的幸福感。

財政處副處長游孟樫表示，該處秉持縣長的施政方針，戮力改善縣府財政，成效顯著，債務餘額從林明溱就任時的167億元，減低至目前約101億元，減債達66億元；在開源方面，爭取中央河川疏濬砂石挹注縣庫，從2008年以來，已經創造54億5000萬元收益；開徵土石採取景觀維護特別稅，開徵迄今已為縣庫創造26億元收益，兩項合計超過80億元。

另外，開發縣有閒置土地，提高土地利用，如開發埔里微型產業園區就有5億元收益：九九峰遊憩園區土地標售，預計能創造5億元收益。開發觀光遊憩景點，每年為縣庫增加約3000萬元收入；還有縣庫集中支付、土地無償撥用，減少利息及經費支出等多重管道開源，才能順利減低負債。