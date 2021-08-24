大陸著名產業分析人士寧南山近日發表分析文章指出，北京肯定是想在準備充分的情況下再主動推進統一台灣的進程，時間可能在2025年2030年左右。為因應統一台灣的時程，大陸除了軍事裝備的籌備之外，產業鏈依賴台灣供貨也要未雨綢繆地實現去台灣化，以免到時戰爭發生而措手不及。

經常撰寫產業經濟分文章的大陸知名網路評論作者寧南山在其微博公眾號《深圳寧南山》分析兩岸統一問題對產業的影響時指出，準備充分之後先行和平統一，如果行不通再考慮武力統一，推估時程大約在2025至2030年左右，屆時中國經濟總量已經超過美國，航母編隊戰鬥力有較大躍升，航母的數量推估會增加到5艘左右，戰鬥力會大幅提昇。

寧南山估計，到2030年半導體產業鏈實現自主化，不再受美國制約，產能會是現在的至少2~3以上，中國的電子信息和汽車等核心產業對抗因戰爭導致的美日聯合封鎖的能力會大幅增強，而京津、江浙滬、廣東3大經濟圈的省份，以及福建省人均GDP均超過或者趕上台灣的水平，「這有助於消融台灣的優越感，為戰後的思想治理打好現實基礎」。

但寧南山也指出，事情往往並不以理想的狀態實現，美國人很清楚2027年左右中國經濟總量會超過美國，所以2018年就對中國發動了貿易戰和科技戰，提前了差不多10年的時間。而中國想爭取更多時間發展，美日與台獨勢力必然不斷加大中國統一台灣的難度，包括大批對台軍售、擴大台灣對外的政治和外交聯繫以消耗中國的外交資源、派遣軍機和個別武裝人員進入台灣，不斷通過各種小動作推動思想台獨，台灣研發遠程飛彈等等。

他分析稱，持續不斷的切香腸一旦越過了大陸容忍的紅線，則統一戰爭必然立刻打響，而不會等待2030年這個理想時間點，因此大陸企業現在就要在供應鏈上實現去台灣化。過去中國企業不太關注政治和突然的社會風險，當貿易戰、科技戰以及2020年初疫情突然爆發時，很多企業都是措手不及的，遭受了重大的損失。

寧南山認為，對台灣也是這樣，大陸大量從台灣進口的產品，除了高端晶片無法取代之外，其實其他的東西都可以逐漸替代，一旦台海局勢突然變化，高度依賴台灣供應鏈的企業，若毫無準備將會遭遇嚴重的損失。