疫情二級警戒再度延長到9月6日，但警戒範圍再鬆綁，在確保防疫安全前提下，台中市政府文化局宣布，24日起將恢復開放市立圖書館的自習室、多功能活動室及視聽室，以滿足民眾的準備考試和自主學習的需求，同時，戶外活動的參與人數上限提升至300人。

中市圖表示，圖書館8月10日起恢復原本的開放時間，部分館舍營運至晚上9點，方便民眾下班後前往借書，同時，各館依實際面積計算容留人數，並以100人為上限。

而為了滿足民眾準備考試和自主學習的需求，中市圖館長張曉玲說，經過審慎評估，圖書館今天起進一步恢復開放自習室、多功能活動室和視聽室，但仍必須採間隔座或梅花座座位。此外，自習室每日提前30分鐘停止使用，以全面清潔消毒，並鼓勵民眾多加利用自助借還書機及手機APP掃描條碼自助借書。

文化局指出，針對五大文化中心和台中文學館，皆依照各展間容留人數開放民眾參觀，容留人數也清楚標示於入口處。而在展館方面，將依據中央公告的防疫措施，因應實驗劇場空間運用形式較彈性，第一排觀眾與表演區最前端距離調整為至少1.5公尺以上。另一方面，針對戶外演出活動的參與人數，亦可依照空間容留人數提升至300人。