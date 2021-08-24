六龜琉璃蟻肆虐，居民每晚只好用臉盆點燈捕捉它，光一整晚就有上萬隻。（本報資料照片）

六龜地區好山好水，但每年8、9月居民卻遭琉璃蟻嚴重侵入，生活嚴重受到困擾，尤其晚餐經常配琉璃蟻，連遊客進入六龜溫泉區、露營區也因琉璃蟻而退房，六龜居民束手無策，只好夜間關燈吃飯、減少活動提早休息。

對此，高雄市政府農業局今年採購4萬多瓶餌劑提供市民防治使用，僱工巡查環境及布放餌劑，另針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具共1萬8000組，利用扁琉璃蟻的趨光特性，輔導民眾於婚飛期夜間懸掛誘殺飛蟻。

農業局表示，民眾在琉璃蟻婚飛的夜晚將誘蟻燈具掛在戶外，下方置含清潔劑的水盆，水盆反射的燈光可以誘使琉璃蟻飛入水盆內溺斃，減少進入家戶滋擾數量。

為了減少琉璃蟻族群持續擴散，市府也利用琉璃蟻不易受黃光吸引的特性，嘗試於路燈加裝遮罩，讓路燈僅能發出黃光以建立路燈隔離帶，共有880盞路燈更換為黃光，此為全台首創的試驗項目，成效尚待專家評估中。

六龜區中興里長王茗洋說，居民每晚以琉璃蟻趨光性用臉盆捕捉，光一整晚就有上萬隻；六龜里里長邱國輝則建議，希望政府收購民眾捕捉的琉璃蟻，讓居民想盡辦法捕捉它、消滅它。

邱國輝說，琉璃蟻至今持續好多年，居民每年到了8、9月就因飽受困擾，乾脆全家搬出去外面居住2個月，政府應派人到現場感受里民難處，找到徹底解決的方案，否則多年來不斷解決，但還是無效，琉璃蟻一樣侵入住家，讓居民相當無奈。