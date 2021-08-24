投資型保單年年有、今年特別熱，讓金管會也不得不出來示警。金管會保險局副局長張玉煇24日指出，2021年前7月投資型保單初年度保費收入上衝3402億餘元，較去年同期的1749億元，年增率達95％，幾乎快翻倍，金管會特別提醒投資人要了解相關投資風險，尤其是「高齡者」們買前更要三思。

張玉煇指出，投資型保單熱賣的種類以「年金型」保單為主，今年前七月初年度保費收入達2699億元、較去年同期的1146億元成長1.35倍，而壽險型保單為703億元，較去年同期的602億元成長16.7％。他分析，投資型保單今年特別熱賣的原因有二，一是投資市況好、投資熱絡，二是美元匯率便宜，增加消費者投保意願。

張玉煇特別提醒「高齡者」，在面對招攬人員招攬投資型保險商品時，務必要確認自己是否仍有人壽保險或年金保險（如規劃到90歲才要開始領取年金，是否屬有年金保障需求，不無疑問）的保障需求，且應瞭解每年的壽險保障費用會隨年紀提高或保單帳戶價值投資虧損導致大幅上升，尤其切忌僅因期待投資報酬率可能優於銀行存款利率就決定投保，而忽略投資型保險商品具自負盈虧、且不保證投資收益之特性。

張玉煇指出，投資型保單得連結之標的包括共同基金、金融債券、公司債及結構型商品等，保戶需自行承擔連結標的價值下跌、流動性等多項風險，消費者在投保前應審慎評估保險需求以選擇適合之保單，尤其在決定連結複雜之投資標的前，需確認自己具備相關投資知識及風險承擔能力，勿受到高報酬率誘惑而連結不適合之投資標的。

金管會提醒，投資型保單本質為長期性保險契約，以「解舊買新」或「借舊買新」方式投保新保單，不僅可能無法獲得更好保障或投資效益，反而可能面臨更多風險，如舊保單可能因辦理部分解約（提領）造成保單帳戶價值不足致停效而造成保障中斷，另外購買之新保單初期可能須負擔較高之保費費用或解約費用，且附加之健康保險附約會有一定等待期間之保障空窗期等風險。

金管會提醒，消費者簽約後如發現保單內容不符合需求，仍可依保險契約約定，於收到保單翌日起10日內向投保之保險公司撤銷保險契約，保險公司即應無條件退還所繳保險費，以維護自身權益。