化工廠火警搶救不易，台南消防局推動工廠製作危害辨識卡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

近年來化學工廠火警頻傳，危及救災人員安全，台南市消防局第3大隊24日特別選定南寶樹脂化學工廠、華寶樹脂化學工廠、鉅橡企業3家大知名企業率先示範推動「危害辨識卡」（H-Card），希望能有助災害時即時正確應變，進一步保障救災人員行動安全。

消防局表示，依據消防法第21條之1規定，台南市環保局列管毒化物工廠於災時必須提供化學品救災應變資訊及專人需求，以利事故時，提供事故現場救災指揮及搶救人員能即時獲得化學品正確應變資訊。

參與危害辨識卡示範的南寶公司，平時就特別重視公共安全管理且納編專業的防火管理人擔任幹部，這3間公司對於防災因應都特別積極重視，並由專業幹部針對中央消防署「危害辨識卡（H-Card）」進行解說，且要求專業人員於災害發生後30分鐘內到場提供即時災害資訊。

第3大隊大隊長楊子濬表示，化學工廠火災對整體公共安全危害性極大，各消防單位平時應加強消防人員應變能力，建立各相關單位間的聯繫與通報機制，實施聯合演練以建立彼此互助合作之機制，同時在搶救裝備及其性能方面，作即時的補充與提升。

楊子濬也提醒消防人員，危害性化學品災害處理過程，處理「對」比處理「快」重要。絕對不要在沒有適當安全的個人防護裝備、器材下進入現場，以及不採取任何超出自身訓練範圍的行動。

此外，要善加利用廠方各項搶救必要資訊參考資料，如危害辨識卡（H-Card）、緊急應變指南、安全資料表等；迅速聯繫可協助的相關單位，如環保機關、事業單位。