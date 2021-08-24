台北人妻小君（化名）因丈夫阿華（化名）婚後周旋眾多女人，早已爭吵不斷，豈料阿華竟提出參加「換妻俱樂部」的荒唐要求，小君還收到陌生男子私訊詢問「交換聯誼」的事，更發現阿華不但報名，還帶炮友去參加，心灰意冷的小君提告離婚。士林地院審理認為兩人夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福之基礎已不復存在，難以維持婚姻，判准離婚。

根據判決書，小君與阿華婚後育有2名子女，但阿華與不同女人來往，還有曖昧簡訊被小君發現，兩人因此經常爭吵，但阿華依舊周旋在眾多女人之間。

2016年1月，阿華竟問小君想不想參加換妻俱樂部，不久竟有陌生男子透過臉書私訊小君「妳們是要交換聯誼的那對嗎」，小君氣得搬回娘家，與阿華分居；期間小君一再提出離婚要求，阿華稱為了小孩家庭完整不同意，卻仍舊與不同女性來往，甚至反罵小君「偷客兄」、「不要孩子了」。

小君還提出換妻俱樂部主辦人與阿華的訊息對話，包括：「我原本以為你是要帶老婆參加的，怎知你後來說要帶砲友」、「我聽到你要找砲友，我很錯愕」、「之前換妻版出事過，所以換妻一定要問過雙方且同意」，原來小君拒絕，阿華竟然帶別的女人去「換妻」，連主辦人都傻眼。

阿華並未現身法庭、也沒提出書狀答辯，士林地院根據小君所提證據，認為兩人分局達5年之久，期間雙方並無積極修補婚姻，顯見2人均無意願繼續維繫婚姻，因此判准離婚。可上訴。