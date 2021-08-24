台灣福斯汽車致力建構完善的車主售後服務，除了提供全車系4年新車品質保固服務、福斯人禮遇計畫、3年輪胎保固方案、長里程彈性保養概念、行動禮遇和3年原廠電瓶保固等等之外，車主另可自行選購第5-7年延長保固方案，近期更特別推出限時優惠，可享合計最高將近8折，以Tiguan和Golf為例最高可省1萬元。

台灣福斯汽車表示，車齡在84個月以內且依據原廠保養規範回台灣福斯汽車授權服務中心進行定期保養之車主（營業車與短租車除外），皆可購買延長保固服務，包含第5年、第6年全方位防護型和第7年動力防護型，且於9月30前購買即可享有最高4000元優惠折扣。

延長保固的第5年、第6年全方位防護型內容，意指於車齡49至60個月或49至72個月（依購買方案為準）保固期間內，如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵時，就瑕疵部份提供免費維修服務，倘若無法修護時則免費更換瑕疵零件；而第7年動力防護型於車齡第73至84個月針對車輛引擎、變速箱、傳動／驅動、電路系統、燃油系統、冷卻系統、空調系統、煞車系統、維修所需替換之油料，提供相關原廠保固。

台灣福斯汽車現已提供多元售後服務內容，其中「行動禮遇」為福斯人禮遇計畫會員車主提供免費24小時道路救援服務，只要於會籍期間，會員即可申請免費24小時道路救援服務，不受限於新車品質保固期限，台灣福斯汽車以最適合、最貼心的方式支援車主各種旅程中的緊急狀況；當車子發生不能行駛或急修排除的情況，福斯人禮遇計畫車主申請道路救援服務，並且同意將車輛拖吊至距離最近的台灣福斯汽車授權服務中心，經過專業技師判定維修需要一個工作天以上時，車主可選擇暢行方案3選1，依不同條件和自身需求向授權服務中心申請適合的禮遇項目，內容包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿補助，3種方案讓旅途更加輕鬆自在，每次出門都一路暢行。