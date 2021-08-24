莊凱勛、徐若瑄主演的《誰在你身邊》將於第四季播出。（HBO Asia提供）

由金鐘導演何潤東執導並與徐若瑄擔任製作人的《誰在你身邊》，將於今年第四季於HBO首播，24日曝光徐若瑄、張鈞甯姊妹情預告片，徐若瑄也透露戲外張鈞甯暖心一面，直呼：「跟她演姊妹好幸福啊！」

徐若瑄回憶拍攝過程，「印象很深的是，有天拍一場我和鈞甯在頂樓天台的戲，我們被刮了一整天的風，平時就注重養生很會照顧自己健康的鈞甯，比我先收工，她回到飯店，居然自己燉煮了蒜頭雞湯，擔心晚歸的我回到飯店受寒，特地留了一壺在櫃檯給我，我半夜收工回到飯店，喝到這個暖心暖胃雞湯，內心頓時充滿了感動和溫暖！充分感受到鈞甯的體貼！」

張鈞甯聊起自己飾演的角色，「妹妹詠琪是一個非常勇敢的人，外表、個性看起來很冷酷，但是用情很深，不管是和丈夫還是和姊姊的情感都是。而在姊姊相處上我覺得會讓觀眾很容易代入自己與家人相處的影子，她常常都是刀子口豆腐心的管著姊姊，跟姊姊的牽絆跟默契是很深的，我們的表演也很真誠，相信會讓許多人有共鳴。」

人在大陸的何潤東對於自己嘔心瀝血之作將在HBO頻道首播，表示非常開心：「我是HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》的忠實觀眾，現在我們的作品也在HBO播出，感覺很榮幸。並且讓更多地區的觀眾都能看到誰在你身邊。因為本劇描述的不只是在台灣社會發生的事，在感情和婚姻中，或是人不如意的時候都會面臨到的問題，想跟觀眾探討我們要如何面對，走過去。」

他說，《誰在你身邊》在親情、愛情、婚姻方面都有一些探討，「我希望讓觀眾經由進入劇中角色的生活，能從中獲得共鳴。也希望告訴大家，多去關心身邊的家人朋友，在日常生活中有多點交流，如果他們需要幫助，能夠盡早發現，經由情感交流建立起他們面對困難的信心和說出來的勇氣，讓他們遇到麻煩時不會因為不敢求助而走上歪路。」

《誰在你身邊》由金鐘導演何潤東執導，演員陣容包括莊凱勛、張鈞甯、徐若瑄、陳恩峰、呂雪鳳、吳子霏、張豐豪，以及喬媛湲等。