繼吳亦凡後，大陸演藝圈又驚爆強姦事件。一位化名「小藝」的90後女藝人在網上控訴2019年遭湖南衛視《天天向上》當紅主持人錢楓下藥性侵，更附上兩人聊天對話，還有事發當天錢楓強行拖著她進入住處的監視器畫面為證。對此，湖南衛視稍早也緊急回應，表示在調查結果出來前，會暫停錢楓在電視台的一切工作。

37歲大陸男主持錢楓，被90後女藝人「小藝」控訴在2019年西洋情人節當天對她下藥性侵，她隔天醒來發現自己全身赤裸躺在陌生床上，錢楓也同樣沒穿衣服，令她相當崩潰，想不到錢楓竟還向她說：「妳別擔心，我戴了安全套。」

90後女藝人化名小藝控訴遭錢楓性侵，並公開當天被錢楓強行拖進房間的監視器畫面。(取自微博)

隨著錢楓涉性侵話題在陸網越燒越大，其所屬經紀公司湖南衛視稍早也緊急在微博回應：「湖南衛視關注到主持人錢楓的相關輿情，正在緊急核實瞭解中，並將積極配合有關部門的調查，在調查結論出來之前，頻道暫停其一切工作。 」

其實小藝也透露她在事發當下，立刻報警處理，希望能為自己討個公道，錢楓還害怕到在警局外下跪向她求饒，未料警方在做完筆錄後，整起案件也突然沒了下文，令她這2年來陷入重度憂鬱，經常大哭、自殘，幾乎沒一個晚上能睡好

令小藝最感到荒唐的是，最近看見湖南衛視十幾名主持人關於藝德的聯合承諾，裡面居然有錢楓在內，令她實在無法忍受，也相信受害者絕不只她一個，所以才會公開手上的所有證據力揭錢楓惡行，盼其他受害的女性都能勇敢站出來，讓前楓受到該有的懲罰。