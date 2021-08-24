也不過3個月前，台灣仍然缺水限水，但八月上旬中南部卻發生多處淹水。面對極端氣候，專家今天在一場水患檢討會議中，以高雄為例，批評主政在愛河、前鎮河整治過於偏重親水綠美化表面功，忽視防洪排水基本功，是洪災發生原因。面對不久前缺水，現在又淹水的旱澇相交現象，則有志一同呼籲政府內部要進行跨領域對話，不能只交由工程技術解決。

國家政策研究基金會今天舉辦「氣候變遷水患成災 前瞻打水漂？」座談會，邀請立委、學者進行討論。針對政府「前瞻基礎建設計畫」，花在「水環境建設」約2508億元，仍無法防範此次豪雨所帶來的衝擊進行檢討。

前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源開宗明義就說，我們永遠都太相信工程手段，但以這次強調智慧城市的鄭州水患，就告訴我們，水淹後整個建設的網路都停擺，得用非工程手段解決。

面對水患，他直言不是工程手段，靠水利署一個水利單位可以解決，政府再不趕快變聰明，台灣將艱困莫名。呼籲極端氣候下要改變思維，政府內部要進行跨領域對話。

前台灣省環境工程技師公會理事長胡思聰也指台灣「缺乏流域性的規劃」，現在工程界用的都市滲透係數，還是兩個世代以前數據。政府應該趕快從最近10幾20年的洪水案例大數據中，去檢視整理新的，從上游端去做改善。

國政會經濟財政組召集人胡祖嘉批評，前瞻計畫8000多億，水環境就花了 2000多億，但2年多來，水的問題沒解決，防洪治水都有大問題。我們5月底還在擔心旱災問題，水庫蓄水剩下1％、2％，還有經濟部長要去科園區挖井。沒想到到了8月底強降雨，各地淹水非常厲害。

他質疑，政府到底有沒有對水文與水質的變化，做與時俱進的因應？呼籲我們需要一個全面性的綜合治水計畫，以及全面性的國土規劃，對土地開發、水文水質密度，進行全面重新檢討。

中華民國水利技師公會全國聯合會理事長陳賜賢點出，隨著流域開發都市化，當流域內降雨短時雨水集中時，就可能引起功能癱瘓的「都市型洪災」。他以高雄愛河、前鎮河整治為例，就是主政者政府偏重親水綠美化表面功，甚於防洪排水處理基本功，導致高雄洪災發生。

陳賜賢說，當地政府過度注重水質整治，忽略上游洪峰容量削減，做過多人工節流水閘，反容易影響上游排放順暢。強調河川親水綠美花景觀固然重要，但應該回歸河川自然方式，而不是像愛河用「鋸箭方式」直接截流，造成海水入侵。

立委謝衣鳳同意，面對旱澇交相發生，強烈短時陣雨，造成排水不及問題，政府可以做整合改善工程，也該考慮把區域河流整治的滾動檢討區間再縮短。