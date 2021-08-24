防疫視同作戰，私毫不能放鬆！全國二級警戒維持到9月6日，台中市議會將在27日起進行市政總質詢，由市長盧秀燕率領市府一級主管備詢，藍綠勢必展開一場激烈的攻防戰！市議會強調，因議事堂的面積夠大，將送專案讓議場人數可達108人左右，包括市府官員及市議員們都可進場，媒體席將由目前6席增加到10席。

台中市議會日前只開放50人進到議事堂，各委員會業務質詢市府官員被限制在場外，記者席都只安排6席；中央CDC同意開放到80人，事實上還是無法讓多數官員入場備詢，因台中市議會議事堂面積夠大、空間足夠，只要申請專案就可超過80人達108人。

台中市議會強調，為方便周五將登場的市政總質詢，市議會將申請專案可容納至108人左右，應該足以應付總質詢到場的市府官員及市議員人數。考量市政總質詢由盧秀燕親自領軍備詢，敏感議題媒體恐蜂擁而至採訪一定會增加，規畫媒體席由6席增加到10席。