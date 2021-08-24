南投縣警察局長黃永志，24日宣誓就職。（南投縣警局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣警局24日舉行卸、新任局長交接典禮，由縣長林明溱主持，警政署副署長林順家監交；林明溱感謝卸任局長呂新財，對治安維護的努力，並恭喜他榮升台中市警察局督察長。也期許新任局長黃永志，帶領團隊做好治安、交通及為民服務工作。

警察局長交接典禮，包括南投地檢署檢察長張云綺、縣議會祕書長林農傑，縣議員曾振炎、唐曉棻、蕭志全、全文才、廖宜賢、葉仁創、張嘉哲，南投縣警察之友會理事長簡崇吉都到場共襄盛舉。

林明溱表示，呂新財任內快速破獲25件重大刑案，行政效率高，維持治安良好，表現優異；新任局長黃永志學經歷完整，調到南投升任局長，一定能駕輕就熟，林明溱也期許黃永志延續偵破重大刑案的效率，有效打擊犯罪，讓縣民對警察維護治安有信心，而縣內各級民意代表及縣民，都是員警們的支持力量。

林順家指出，兩位局長能力都深受各級長官肯定，職務歷練豐富，到任新職後，必能有優異表現；也希望新任的黃永志秉持過去政通人和、協調互動、人緣好的特質，傾聽基層同仁心聲。

黃永志中央警察大學56期畢業，大葉大學事業經營研究所碩士，歷任台北市警察局保安科科長、通信隊隊長，南港、士林、松山、中山警分局分局長、台中市政府警察局和平、豐原警分局分局長、花蓮港務警察總隊長等職務。