【蜘蛛人：無家日】前導預告登場 2021.12.15 電影院限定震撼大銀幕

將在今年12月15日上映的《蜘蛛人：無家日》，24日曝光首支前導預告，湯姆霍蘭德（Tom Holland）挑大梁飾演的第三代蜘蛛人，在本集被揭露真實身份，遭警察指控殺害神秘法師，使他受輿論攻擊，生活大受影響。為了改變現況，絕望的彼得帕克找上關鍵人物「奇異博士」施展法術，讓大家忘記他是蜘蛛人的事實，不料帶來更多危機。

預告另一讓粉絲驚喜的莫過於相隔17年後，《蜘蛛人2》大反派「八爪博士」再度回歸！飾演「八爪博士」的英國男星艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）今年68歲，之前受訪時曾表示：「能在17年之後再次回來扮演同一個角色真的非常有趣。」他原本擔心自己不符合當年的外貌，導演瓊華茲還安慰說道：「你有看到我們曾對小勞勃道尼跟山謬傑克森做了甚麼嗎？」暗示能透過特效來解決外型問題。

艾佛烈蒙利納相隔17年再度於飾演「八爪博士」。（摘自YouTube）

湯姆霍蘭德與女主角辛蒂亞假戲真做，戀情談到戲外去，除了曾被拍到在車內相吻、見女方家長的交往證據，近日還一塊出席友人婚禮，依偎彼此的合照曝光，即便兩人從沒對外認愛，仍還是引起熱議。有趣的是，《蜘蛛人》3個版本男女主角都傳都緋聞，不過最終都是曲終人散，這回湯姆霍蘭德戀情如何發展，也意外成了矚目焦點。