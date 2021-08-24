航運族群自去年以來漲勢堅挺，受惠塞港事件頻傳，且需求不停攀升，航運股股價隨運價同步墊高，波羅的海乾散裝貨運（BDI）連續10個交易日上漲，突破4000大關，飆升至近11年來新高，有百年歷史的航商見狀即斷言，現在運價已經具有結構性及長期性的行情。

BDI突破4000大關，連續10個交易日上漲，周一漲至4147點，創下自2010年5月以來的新高，隨著BDI再創波段新高，昨日散裝航運股新興、裕民、慧洋-KY等多檔漲停亮燈，今（24日）亦延續昨日漲勢，新興、中航收漲停，四維航、裕民也同步勁揚。

美國財經媒體報導，有150年歷史且擁逾500艘船的丹麥航商D/S Norden執行長表示，「在今年早些時，人們都認為運價的飆漲，僅是市場的短期行情，但現在它明顯具有結構性和長期性的行情」。

隨著鐵礦砂等原物料需求激增，貨運供給難以負荷，再加上新冠疫情爆發，導致港口運量再度受限，讓原先本就緊繃的貨運量能更加緊繃，進而推升國際運價屢屢創下新高。

全球最大船舶經紀商Clarkson Research Services Ltd數據顯示，今年鐵礦砂的海運運量料將增長4%至15.6億噸，為自2017年以來最大增幅，預估今年乾散裝貨運貿易同比增長4.2%，2022年則增長1.7%；而船舶的規模則稍顯落後，預計今年運力增長33%、明年增長1.4%。

Pareto Securities航運分析師Eirik Haavaldsen表示，只要大宗商品的需求持續強勁，運價將會持續處於高位，且隨著北半球即將迎來冬季，煤炭貿易量的激增，料將帶動成長動能續強。

DNB銀行股票分析師Joergen Lian對乾散貨市場亦樂觀看待，從去年夏季以來，這個市場就逐漸的在復甦，而隨著今年後疫情時代，推升全球貿易量攀升，整個行情勢必會在加速。