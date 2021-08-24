桃園市長鄭文燦24日出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦24日出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」，鄭文燦稱讚，警察工作是非常特別、重要的職責，他們不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺的力量。

鄭文燦表示，近幾年，桃園已逐步完成許多警政興革事項，包括廳舍改建及人事編制，其中市府積極向中央爭取並獲同意增加警察預算員額計993人，為歷年最高，讓警民比從107年的1：607大幅降至1：476，除減輕員警的工作負荷，更能有效落實功能分工，讓基層派出所更能夠發揮巡邏、預防犯罪與治安保護的工作。

本次交接布達人員共計11位，分別為平鎮分局分局長李建民調任桃園分局分局長、楊梅分局分局長黃富村調任平鎮分局分局長、交通警察大隊大隊長洪志朋調任楊梅分局分局長、保安警察大隊大隊長張仁傑調任交通警察大隊大隊長、公共關係室主任王鉉仁調任保安警察大隊大隊長、八德分局分局長陳百祿調任中壢分局分局長、大溪分局分局長林樹國調任八德分局分局長、警政署保防組科長董欣欣調任大溪分局分局長、龍潭分局分局長陳清華調任蘆竹分局分局長、航空警察局臺北分局分局長蔡啟仁調任龍潭分局分局長、刑事警察局偵查第二大隊大隊長唐嘉仁調任市府警察局刑事警察大隊大隊長。

另外警察局副局長林清求退休、廖美鈴調任鐵路警察局局長，因此分別由警察局督察長薛文容及警政署交通組組長楊鴻正調任市府警察局副局長。此外，金門縣警察局局長蔡祥春調任市府警察局督察長、警察局主任秘書黃家琦調任刑事警察局副局長、連江縣警察局局長蔡鴻義調任市府警察局主任秘書、警察局蘆竹分局分局長黃益三調任嘉義市警察局副局長、警察局行政科長温淑盈調任澎湖縣政府警察局副局長。