國民黨立委陳以信。（取自臉書）

今年11月在英國格拉斯哥將舉行聯合國氣候變遷大會COP26，國民黨立委陳以信表示，他預計代表立法院國民黨團參加。而他今天到國民黨智庫參加座談，討論氣候變遷與溫室減碳議題。

陳以信今（24）日在臉書指出，他從治水專家前內政部長李鴻源、地質專家前環保署長魏國彥與溫管法專家同仁立委謝衣鳳等發言中學習很多。他也在會中批判蔡英文政府並指出，溫室氣體減量及管理法自2015年7月立法至今，許多法律上規定該做的事蔡政府都沒有做。

陳以信舉例，根據溫管法第11條第1項，政府應設定「階段管制目標」，每五年一期，第一期是2016到2020年，第二期是2021到2025年。而根據同條第3項，新一期的階段管制目標應在下一期開始前兩年提出，也就是第二期的階段管制目標政府該在2019年時就提出。但蔡政府不當回事，根本沒做！現在第二期都開始兩年了，政府的階段目標內容卻到現在都沒看到。

陳以信進一步解釋，根據溫管法第13條第2項，政府每三年必須編撰「溫室氣體國家報告」，經行政院核定後須對外公開。政府復於2018年6月公布第一次國家報告，廣受各界矚目。但第二次國家報告本應於今年6月公布，但現在時間已超過兩個多月，政府卻遲遲未公布。

陳以信質疑，第二次國家報告在哪裡？面對溫室氣體全球減碳，顯然蔡政府只會說不會做。因此陳以信向蔡政府提出三項呼籲：盡快制定第二期階段管制目標、呼籲盡快公布第二次國家報告、呼籲盡快檢討COP21台灣減碳成果並據以制定COP26台灣減碳目標。

陳以信最後強調，全球減碳不能等，請蔡總統不要再睡覺，正視溫管法要求，檢討當前成果，公布國家報告，制定新階段減碳目標！