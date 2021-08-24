「台灣民意基金會」今(24日)公布，蔡政府最新民調及台灣民眾對國內外疫苗選擇偏好，結果顯示，在蔡英文總統聲望部分，4成5贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，贊同者比不贊同者多3.8個百分點，和去年5月相比，20到24歲以下9成3力挺蔡總統，如今只有4成7力挺。此外，在疫苗選擇方面，20-34歲的年輕人族群，選擇AZ疫苗的人要多於高端疫苗。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，年輕族群不支持蔡英文將會變常態。

游盈隆今(24日)在臉書PO出「台灣民意基金會」最新民調，他表示，台灣人對國內外疫苗的偏好，最新民意顯示，在二十歲以上臺灣人中，四成一優先選擇莫德納，二成四選擇BNT/輝瑞，一成一選擇高端，近一成選擇阿斯特捷利康。由此可見，美國莫德納疫苗是臺灣人的最愛，其次是德國BNT/輝瑞，第三是國產疫苗高端，第四是英國AZ。

台北市議員徐巧芯。(圖/本報資料照)

此外，民調也詢問「如果您可以選擇第二種疫苗，您會選擇哪一種？」，結果發現，33.9%莫德納，24.3%AZ，22.3%BNT/輝瑞，6.7%高端，另有10.3%堅持不選第二種，並有2.5%回答不知道。

值得注意的是，在蔡英文總統聲望部分，4成5贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，贊同者比不贊同者多3.8個百分點，和去年5月相比，20到24歲以下9成3力挺蔡總統，如今只有4成7力挺，完全不可同日而語。

「20-34歲的人選擇AZ多於高端，這份民調，是否顯示年輕人不挺蔡英文總統了？」，徐巧芯24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，政府經常會欺騙人民，但疫苗不會，因為疫苗沒有就是沒有，徐巧芯自嘲，她自己就是20-34歲這個年輕族群，也還等不到疫苗。但她想說的是，當政府告訴年輕人有疫苗可打，卻只給一種選擇，就是高端疫苗。

徐巧芯續指，20-34歲這個族群，本來7年級生是蔡英文總統堅實的支持者，但他/她們後來發現，老人小孩都打完，自己20-40歲這年齡層卻都沒得打，難道年輕人就不是命？作為社會一分子，一樣要上班搭捷運，一樣要繳稅，還領不到政府紓困，最後卻連疫苗都沒有，為了上班賺錢每天被PCR快篩捅鼻孔，不捅鼻孔在國內就只能打高端，年輕人怎麼能接受？

最後，徐巧芯直言，從這份民調來看，「不支持蔡英文將會成為常態」。她解釋，從去年5月同為「台灣民意基金會」所做民調，年輕人支持度達到9成多，到現在這樣，其實只是回到正常的情況。