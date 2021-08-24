嘉義市將普發2000元紓困現金，嘉義縣是否發現金加碼也引起大家關注，嘉義縣議員李國勝、陳福成聯合提案，請縣府考量財政狀況及縣民需求，比照嘉義市普發2000元，獲其他17位議員聯署，將於後天臨時會中審議，嘉義縣長翁章梁表示，不反對發放現金，但因金額龐大，目前正由幕僚單位財務評估中。

縣長翁章梁說，不反對發放現金，但因金額龐大，需衡量整體財務能力，目前由幕僚單位進行財務評估中，並研議擴大振興能量方案，這兩天會給大家答案，要讓每一位鄉親都是受益者。

嘉義縣政府表示，嘉義市財政等級足足比嘉義縣高了2級，嘉義市是大戶人家，嘉義縣是小康家庭，嘉義縣在起跑點就輸了一大截，市府全民普發2000元現金，要花掉5億元，嘉義縣普發2000元，要花掉10億元，財政負擔更為沈重。

嘉縣政府指出，市府用年度累積下來的決算剩餘做為發放財源，嘉義縣目前累積決算短絀，還必須償還債務，發放現金空間有限，若以現金方式紓困，只能由現有預算中調整，勢必排擠鄉親最關心的各項重大建設、甚至是基礎建設。

為鼓勵全民來嘉消費，刺激與活絡產業經濟，縣府表示，目前正在盤點財政負擔與資源，研擬擴大振興規模，針對觀光、旅宿、餐飲、商圈、攤商等受疫情影響最嚴重的業別甚至是個人，提出創造消費規模方案中，包括加碼振興券與Q碰券額度、滿額禮、數位券回饋方案與擴大摸獎品項等多項大禮，請鄉親拭目以待。