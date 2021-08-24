為提升嘉縣茶農製茶技術及品質，嘉縣府在19、20日兩天在番路鄉隙頂茶區舉行嘉義縣大阿里山茶區半球型包種茶製茶技術競賽，承辦的番路鄉農會指出，今年參賽者多是二、三代的青農，選手年輕化，加上製茶比賽時天氣適宜，有利於製作，由仙記名茶二代郭紋廷拿下冠軍。

110年大阿里山茶區製茶競賽由番路鄉農會承辦，經各農會推薦選手，參賽者以茶2代、茶3代居多，2天1夜的製茶競賽，從日光萎凋、室內萎凋、攪拌、炒菁、初揉、初乾、手工整形、手工團揉、成品乾燥等程序，過程採傳統純手工製作。

冠軍郭紋廷表示，自己回鄉從事茶葉工作約11年，累積滿多比賽經驗，平時也跟在地二、三代青農技術交流，這次比賽雖天氣適宜，但因採得茶菁較嫩加上有部分有病蟲害，在製茶技術上有一定的挑戰，另，今年竹崎地區農會事先舉辦初賽，也讓整體品質較穩定。

番路鄉農會總幹事盧淑惠表示，每年於秋季由番路鄉農會承辦製茶競賽，選手大阿里山茶區4個農會推薦，在番路鄉隙頂茶區舉行，以大阿里山茶區半球形包種茶製茶技術競賽為主，藉由競賽互相觀摩切磋、檢討改進製茶技術來提升品質，增進大阿里山茶的市場競爭力。

110年度嘉義縣大阿里山茶區（半球型包種茶）製茶技術竹崎地區農會是最大贏家，包辦前三名，包括冠軍郭紋廷、亞軍羅竣瀚、洪祥宏、鄭捷錡及季軍王勝為都是來自竹崎，另其餘5名季軍是梅山鄉簡嘉慶、邱宏仁、蔡毅菖及阿里山鄉楊騏鴻、番路鄉李柏蒼，番路鄉農會預計在今年柿子節活動中表揚得獎選手。