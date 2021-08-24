中部每天所需要的血袋約1800袋，鼓勵民眾讓愛心化為熱血，以實際行動幫助需要的人。（盧金足攝）

大和獅子會、時代獅子會跑出序幕的第一棒，接下來也會由各個分會依序接力，舉辦各分會的捐血活動。（盧金足攝）

救血荒！疫情加上農曆七月，影響民眾捐血意願，出現血庫安全存量拉警報。國際獅子會300-C1區70個分會在大和屋崇德店前仁美公園舉辦國際300-C1區捐血接力開幕活動，即日起至11月20日，在台中中正捐血室、中港捐血室、台中公園捐血車、大和屋崇德店捐血車、新光捐血車、、廣三SOGO捐血車等多地舉辦捐血接力活動，各獅子會提供多樣禮品，號召大家挽袖捐熱血。

疫情爆發之下，這幾個月來很多行業都受衝擊，也影響到很多人捐血的意願，甚至很多捐血活動都無法舉辦，導致原本就在鬧血荒的血庫，遇到前所未有的困境。

國際獅子會300-C1區今年在謝賀全總監的帶領之下喊出「團結一致、再創榮耀」的口號，在疫情微解封立即舉辦捐血接力活動，希望各獅子會發揮影響力、號召力，邀請親朋好友一起挽起袖子。

「作伙來捐血，一袋血就可以救人一命」，謝賀全表示，每個人出點微薄之力，卻有大大的貢獻，發揮出最的力量救助需要幫助的人。

謝賀全說，台中市大和獅子會從今年1月起就啟動捐血活動，5月份起疫情擴散後整個血庫嚴重缺血時，加上無法群聚產生許多原訂捐血的活動陸續暫停，大和獅子會何正仁會長快速修正多元捐血計劃，結合台中市各捐血室，捐血車在嚴謹的防疫安全控管下，採取多項行銷宣傳及活動。

全力協助台中市捐血中心，110年度大和獅子會累計捐血已達9561袋，期待在這次的捐血接力中完成1萬袋的目標。

台中捐血中心主任林冠州指出，中部每天所需要的血袋約1800袋，非常感謝獅子會的愛心號召，讓愛心化為熱血，以實際行動幫助需要的人。

今天現場準備兩部捐血車，由大和獅子會、時代獅子會跑出序幕的第一棒，接下來也會由各個分會依序接力，舉辦各分會的捐血活動。