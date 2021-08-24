塔利班再次佔領喀布爾已經夠糟了，ISIS伊斯蘭國又開始趁亂胡鬧，由於塔利班同意北約可以撤離到月底，IS批評塔利班成了叛徒，並揚言對喀布爾發起恐攻。北約擔心伊斯蘭國真的發動偷襲，下令運輸機在喀布爾執行疏散任務時，要特別注意，甚至起飛時發射熱焰彈以自保。

防衛世界(Defense World)報導，一段影片證明北約的擔心，1架從阿富汗機場起飛的法國空軍 A400M運輸機，在起飛後不久就發射了6發熱焰彈。

也有人看到AH-64阿帕契戰鬥直升機，在起飛與降落時先投放熱焰彈。

塔利班於8月15日進入喀布爾，再次奪取首都控制權，約有 2萬人逃離這個飽受戰爭蹂躪的國家，其中造成許多悲劇。美國總統拜登不願承認倉促撤軍是種錯誤，他僅表示撤離工作還在持續中，美軍會協助阿富汗的平民撤離任務，這是歷史上規模最大、難度最大的空運任務之一。

美國周四撤離了 5700 名撤離人員，拜登表示，政府正在努力核實仍在阿富汗的美國人數量，絕對讓所有美國公民返回自己的家。

沒人知道塔利班在8月結束之後會怎麼做，他們是否開始對來不及走的飛機發動攻擊？眾所周知，塔利班目前擁有的防空武器有俄羅斯製造的 SA-7「聖杯」(Grail)單兵肩射式飛彈，另有美國雷神的FIM-92「刺針」( Stinger)飛彈系統，這些飛彈系統是從先前的戰爭衝突中獲得，美國在1980年初，提供大量的刺針飛彈給阿富汗反抗軍，雖然不是給塔利班，但是塔利班在1996年首次奪取喀布爾控制權後，連帶得到許多刺針飛彈。

雖然雷神公司認為，缺少後勤維護的刺針飛彈，應該會在5年內完全失效，但是2010年發表的美國軍方報告，提到在2007年的一次美軍任務期間，一架CH-47直升機遭到擊落，機上十幾名成員全部陣亡，很可能就是遭到塔利班持有的刺針飛彈所擊落。