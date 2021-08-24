中職32年下半季24日開打，首周棒球場上充滿著濃濃「奧運風」，「舉重女神」郭婞淳打頭陣到新莊為富邦悍將開球，已是第3次開球的她雖然經驗豐富，但她投球前還是非常緊張怕投歪，最後她完美將球投進捕手高國輝手套中，她說：「希望下次能夠挑戰從投手丘投球。」

郭婞淳曾在2016、17年為統一獅、富邦開球，今天她穿上代表自己量級的59號球衣踏上新莊棒球場，小白球漂亮進到擔任開球捕手的高國輝手套中，成功開球也讓她十分雀躍地跳起來。

對自己要求完美的郭婞淳，不管嘗試任何領域都希望能夠表現得很好，「第1次開球自己沒有表現好，所以沒有那麼雀躍，第2次開球前還特別找打棒球的學弟特訓，那次就投非常好，這次因為剛隔離出來，很久沒訓練也沒時間練習投球，賽前一直偏掉，很懊惱，還好後來學長（高國輝）提點後有好一點。」

準備開球前，郭婞淳用手拍了拍自己的左胸口，告訴自己要相信自己，「站上球場後就用像是在挑戰世界紀錄的心情去告訴自己，拍了一下自己的左胸口，相信自己就投出去，就投得非常好，很開心。」

今天擔任郭婞淳開球的接球捕手人選也十分有巧思，選了體重正好是郭婞淳在東京奧運抓舉的103公斤的高國輝，開球完合照時眾人還開玩笑要她把高國輝舉起來，郭婞淳笑著說：「人跟槓鈴還是有差，而且學長很高，應該比槓鈴還要高。」

富邦悍將高國輝（左）賽前指導郭婞淳。（陳怡誠攝）

「舉重女神」郭婞淳為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）

「舉重女神」郭婞淳為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）