彰化縣警察局新任局長吳坤旭宣誓就職。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局新任局長吳坤旭。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局24日辦理局長交接典禮，由縣長王惠美主持及警政署副署長李永癸監交新北副局長吳坤旭接任彰縣警長，前局長許錫榮則榮升警政署警政委員。

交接典禮賀客、貴賓雲集，簡單隆重，彰化縣長王惠美笑說，來彰化擔任局長的警官都會步步高升，可以說是縣民的驕傲。

王惠美也稱許許錫榮局長，去年6月22日到任以來，與縣府、各機關及各級民意代表互動良好，內外勤職務歷練完整，更以卓越的領導，加上整個警察團隊努力，給予全體縣民的生活安全獲得最佳的保障；除了感謝他為彰化奉獻己力，也祝福他高陞更重要職務。

新任局長吳坤旭，中央警察大學47期，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，出身宜蘭，歷任桃園市警局大溪、楊梅分局長，北市警局松山分局長、保安警察第三總隊副總隊長、宜蘭縣警察局長、桃園市警局督察長、新北市警局副局長等職務。

王惠美期許吳坤旭就任後，能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以提升工作效率及工作成果。

另外，李永癸致詞時，提出幾項當前警察工作六大重點，勉勵全體警察同仁；一、精準疫情調查及落實防疫工作；二、持續掃蕩黑幫、槍械及特種行業，強化治安作為；三、打擊街頭暴力犯罪，維護治安平穩；四、恪遵法令執勤，加強教育訓練；五、落實報案紀律，強化安全意識；六、嚴格風紀要求，不適任者斷然淘汰。