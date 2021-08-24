奇美醫學中心復健部物理治療師介入早期活動，預防失能及高齡譫妄症發生。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

「你為什麼把我關起來？」、「我欲返去，你們會害我！」台南一名85歲阿公最近食慾不好、睡不著且活動力下降，到奇美醫學中心急診卻出現精神混亂狀況，兒子也被嚇壞，一度擔心是不是要轉去精神科治療？經醫師診斷為「急性譫妄症」，住院治療4天後已恢復意識。

奇美醫學中心去年建立急診高齡譫妄症篩檢及介入流程，讓有譫妄症長者可盡早在急診先診斷，根據奇美醫學中心統計，去年6月至今年7月底，已收治194位高齡譫妄症病人，年齡介於65歲至100歲之間。

老年醫學科主任蔡岡廷表示，譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群，通常健康狀況衰落、有失智症長者較易發生，部分會因感染或急性疾病而誘發。

他提到，譫妄症經治療後雖可恢復，但健康狀況沒有維持，再發率不低，一旦處理不當，恐成為慢性譫妄症，呼籲家中有高齡長者需多加注意。

奇美整合醫學病房主要收住高齡病人，且積極推動高齡友善照護服務，以病人為中心由各職類醫療人員主動評估、主動服務，能及早發現長者照護問題，提供預防與治療策略。整合醫學病房採取「跨領域團隊合作」模式，也將家屬納入其中，共同協助高齡長者面對多元、複雜的照護問題。

當急診或住院期間，病人診斷急性譫妄後，團隊共同照護相當重要；此外，奇美醫學中心於病房內也設有日曆時鐘，並衛教家屬探視時要詳細自我介紹、告知現在的時間、所在的地點以及身邊照顧者，增加長者定向感；且病房空間標示牌採黃底黑字大標示，讓長者看得更清楚。