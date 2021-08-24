小孩子天真無邪的童言童語，有時會無意間戳破「爸媽的秘密」，引發趣事。一名男子上網抱怨，表示原本想買15元的奶茶，卻被老婆勸改喝小罐10元的「比較好喝」。豈料，一旁的兒子竟童言童語說出真相：「媽媽明明你早上跟阿姨說，爸爸越來越胖，腰力越來越差，要讓爸爸少喝飲料」，讓原PO瞬間臉綠。

一名網友在《爆廢公社公開版》發文，表示去超商原本想買15塊的奶茶，但被老婆阻止，說買小罐的就好，還說「你沒聽說10元的比15元的好喝？」，原PO反問老婆「為什麼妳跟兒子為什麼拿15元的紅茶」，老婆嘴甜表示：「你是我老公，我喝難喝的沒關係，你每天賺錢辛苦要喝好喝的」。

原PO雖心中疑惑，但也無法反駁妻子的甜言蜜語，不料，一旁的兒子開口了：「媽媽明明你早上跟阿姨說，爸爸越來越胖，腰力越來越差，要讓爸爸少喝飲料」，讓原PO頓時發現，「奶茶壞了是鹹的」。

原PO老婆的心意（秘密）讓眾多網友笑翻，紛紛回應：「好老婆」、「原來是腰力惹的禍」、「腰力越來越差...我覺得這是重點...」、「怎麼會跟兒子說老子的腰力問題」、「哈哈哈哈老婆偷偷說了秘密」、「爸爸越來越胖，腰力越來越差~哈哈XDD」。