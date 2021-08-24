金門警方查訪2名「收件人」證實只購入衣物、食品，並未發現豬肉及豬肉類相關製品。（警方提供）

針對部分媒體報導「非洲豬瘟肉全台＋金門都淪陷」一事，金門縣警察局今天澄清迄未發現有非洲豬瘟肉流入金門，強調經過訪查報載「收件人」後，確認並未購買豬肉及相關製品，請鄉親放心。

警方說明，新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局、新北市政府警察局海山分局，在8月19日於新北市新莊區1處倉庫搜索，查獲鄧姓嫌犯走私香菸及肉品一批，經檢驗該批肉品疑似呈現非洲豬瘟陽性反應。後來再從鄧嫌電腦中查扣買家名冊及貨物清單，發現該批不明走私肉品涉及全臺各縣市及離島金門縣等共1338處豬肉大盤、中盤及後端店家。其中金門縣共有楊姓及銀姓等2處收件人。

縣警局在22日接獲警政署轉報後，連夜派員查察轄內收件人，楊、銀2人主動提供郵寄包裹及內容物，購買物品包括上衣4件、襪子10雙、薑黃粉2瓶、泡麵15包、醃漬魚品7條，均無豬肉及豬肉類相關製品，並無證據顯示有非洲豬瘟肉品流入金門的狀況。

警方強調，為加強防止非洲豬瘟肉品流入金門，縣警察局將結合衛生、農業等單位持續查訪豬肉及豬肉類製品的大、中、小盤商，嚴防非法產品流入，全力維護縣民健康。

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