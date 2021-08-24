針對被指「高雄市偏重親水景觀輕忽排水」，高市水利局今日嚴正駁斥表示，高雄相關治水工程均以中央核定綜合治水對策辦理各項排水整治，包括河道疏濬、拓寬、增設滯洪池等，目前各項工程皆已陸續改善，歷次豪大雨期間也確實發揮極大功效。

水利局說明，以鳳山溪為例，上游已設置2座滯洪池，完工後已有效改善淹水問題；另愛河整治，規畫中上游設置滯洪池、瓶頸段橋梁改建，並利用兩側公園用地局部拓寬創造微滯洪空間，可助愛河周邊沿線強降雨時快速排水及減少淹水面積；後勁溪也針對瓶頸段陸續拓寬，增加通洪斷面。