一家販售鴨肉飯店家因鴨肉供貨不足，決定改賣雞肉飯，沒想到意外廣受好評，網見狀直呼「Duck可不必！」（摘自PTT）

疫情期間，許多餐廳店家受到重創，有些甚至直接關門大吉，就算正常營業，這段期間也要做好供貨不穩定的準備。一家販售鴨肉飯的店家因源頭鴨肉供貨不足，祭出妙策應急，沒想到卻出乎意料廣受好評，決定趁機轉行。民眾貼出店家公告後，紛紛直呼，「Duck可不必！」笑稱果然危機就是轉機。

一位網友在PTT用「危機就是轉機」下標題，分享鴨肉業者的公告，店家寫道「各位親愛的顧客，感謝大家對我們長久以來的支持，本店熱門產品鴨肉飯，源頭說因為疫情關係，供應量不足，所以不久前先改以雞腿代替，沒想到客人反應很好，本店決定改賣雞肉飯，希望大家繼續支持，謝謝大家。」

店家的超直白公告曝光後，瞬間受到熱烈迴響，網紛紛表示，「危機就是轉雞」、「笑死」、「你終究要賣雞肉飯的」、「鴨鴨計畫通」。此外，網友更玩起「大可不必」雙關哽，打趣直呼，「鴨肉缺貨，客人：Duck不必」、「Duck不必進貨了」、「鷄心叵測，Duck不必」、「品名請取：防疫雞肉飯，Duck不必」、「疫情的話Duck不必」、「Duck不必，晚來我們就不要了」。

據了解，店家是位在新北汐止的一間麵店，鴨肉飯深受不少饕客喜愛，「他們雞肉飯真的是不錯」、「鴨肉飯真的好吃啊，吃不到了」、「怎麼不兩個都賣」。