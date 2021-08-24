針對非洲豬瘟可能透過走私肉品進入台灣等問題，行政院長蘇貞昌23日赴桃園機場震怒狂罵將近10分鐘。台北市議王世堅指出，現在最要緊的是政府要有一套機制去發掘問題，而非遇到事情就跑去現場臭罵；同時，對於農委會規畫推出數字「非常吉利」的農遊券，王世堅直言，如果自己是主管官員，會先叫那位副主委下台。

針對近日查獲走私肉品，王世堅今(24日)在政論節目《國民大會》中表示，認為比較要緊的是，每一天，我們每一個部門、每一個單位，執行的每一項任務，是不是有確實執行？做一些檢討？政府、行政院應該這個機制去發掘，不是說突然有人舉發以後，才趕快去查發現有這件事，才發現檢查率只有3%，「哇，那這個出了大問題」。王世堅認為，態度決定一切，如果傲慢的態度，或都只是譴責別人、責備基層官員，這樣的態度會導致自滿。

王世堅話鋒一轉，指現在大家已經不提什麼5倍券，其實人民都接受，省去那1千不用繳，已經舉國歡騰、普天同慶，大家都接受，但此時此刻竟然還有一些部會，要規劃動滋券、藝FUN券、農遊券，「像剛才那個副主委，我如果是主管官員，我一定叫他下台，人民要政府幹大事，一天到晚想那些東西，把簡單的事情複雜化，隨之起舞，大家一起玩、一直玩、一路玩」。

王世堅直言，現在發生這麼重大的事件，農委會卻在想一些有的沒有的，要謙卑、謙卑、再謙卑才能幫人民做出好政策，推動政務，而不是一天到晚在想那些有的沒有的，或是遇到事情跑到現場去臭罵一頓。