嘉縣梅山鄉太興村每年8月底到10月底會有成千上萬隻的黃頭鷺由北往南遷徙，經過梅山太興時順著氣流向上盤旋，稱「萬鷺朝鳳」是太興特有的生態景觀，今年在地村民在8月16日時就觀察到黃頭鷺，比往年約早10天左右登場。村長簡慶輝表示，今年因防疫不舉辦活動，民眾賞鳥需注意防疫措施。

簡慶輝說，今年黃頭鷺提早約10天左右到來，8月16日時就有村民陸續觀測到，推測今年天氣可能會提早變冷，今年因疫情關係沒有辦理相關活動，提醒民眾上山賞鳥還是要注意防疫，若有需要各店家及民宿在符合防疫規範下有接受私人預約行程。

生態攝影師蘇家弘在18日下午6點半時拍攝到約100多隻的黃頭鷺過境，蘇家弘表示，9月初下午6點左右是最佳的賞鳥時機，地點則推薦太興村溪頭的草本傳奇或太興村大地茶席。

簡慶輝指出，這個季節限定版生態奇觀大概維持2個月，期間只要起北風和東北季風，成群黃頭鷺就會沿著生毛樹溪谷飛翔上升，接著溯溪順著山谷氣流向上盤旋到鳳凰山頭，鳥況在下午4點到6點左右最佳。