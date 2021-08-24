第2次排名賽會師屏東，千名好手齊聚開戰。（中華羽協提供）

2021年第2次全國羽球排名賽今天(24日)起，在屏東縣立體育館進行10天賽事，今年除了業餘選手爭取進入職業球員道路的認證，最終成績還會作為2022年杭州亞運國手遴選依據，吸引全國各地上千名好手齊聚參賽。

今天的甲組賽事由混雙打頭陣，東京奧運羽球男雙金牌李洋的妹妹李芷蓁，和土銀北市大隊友蘇力瑋合作，首戰迎戰義果茶聖殿李軒名/台電國體大戴暐玲，雙方實力相當接近，大戰了3局，其中兩局打到「丟士」，最終李芷蓁/蘇力瑋以30比29、21比23、21比16獲勝。

蘇力瑋表示，首場比賽就大戰3局，與對手分數不相上下時難免會緊張，但會跟搭擋李芷蓁互相鼓勵，穩定彼此心態。李芷蓁去年第2次排名賽與哥哥李洋搭檔奪冠，今年改搭蘇力瑋，這次排名賽是兩人第2次合拍，李芷蓁說道，今天因為是首場戰役，對場館還不熟悉，希望能將平常練習的技戰術發揮出來。

雖然下午的賽事，李芷蓁/蘇力瑋以12比21、14比21不敵中租盧敬堯/中租北市大鄧淳薫，但兩人仍有各自的男、女雙項目要奮戰，李芷蓁也透露出發比賽前，哥哥李洋有為她加油打氣，希望帶著哥哥的祝福，在賽場上有不錯表現。

國內新冠肺炎疫情警戒標準仍為第2級，中華民國羽球協會為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，本賽事採閉門舉行，除了進場人數有管制之外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定，並全面禁止飲食，10天賽程達克運動提供3個場地的網路直播，8月29日甲組決賽緯來體育台也會進行現場轉播。