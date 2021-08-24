有民眾施打高端後發生猝死，引起社會關注。國民黨主席參選人朱立倫今表示，「打疫苗，不是玩俄羅斯輪盤」，蔡蘇體制讓年輕人別無選擇，被迫打高端。這就是蔡蘇體制，一個護航高端的政府，讓台灣的下一代被迫玩俄羅斯輪盤。

朱立倫說，關於高端，到目前為止，防護力未知、安全性未知、施打危險性比率未知。今天出現民眾施打高端疫苗後猝死，跟高端有沒有關係也未知。指揮中心說不清楚，高端公司說不清楚，蔡政府同樣說不清楚。永遠都是「他們本來就有慢性病」，這種態度叫民眾如何安心？

朱立倫表示，如果是全世界都在打的疫苗，至少風險透明，人民會願意承擔。但一支沒有國際認證的程序，且審查過程充滿爭議的疫苗，出了人命，要如何向家屬交代？如今，查清死因是政府唯一能做的事，也是我們嚴肅的要求。

朱立倫指出，目前20-35歲族群疫苗施打率極低。政府疫苗採購戰略荒腔走板，導致沒有足夠的國際認證安全疫苗。年輕人別無選擇，九月開學的教師別無選擇，保家衛國的軍人同樣別無選擇。