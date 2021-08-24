香港小姐出身的女星陳凱琳，2014年開始參與電視劇演出，但隔年爆出和大自己22歲的男星鄭嘉穎熱戀，兩人年紀落差甚大被外界封為「父女戀」，更普遍不看好，但2018年他們在峇里島舉辦婚禮，婚後育有2個兒子4；陳凱琳生兩胎後積極維持體態，IG近照穿了貼身肉色洋裝，不科學身材全現形，也讓粉絲不免讚嘆，「瘦到肋骨都超明顯」。

陳凱琳幼年時全家從香港移民加拿大，偶爾跟爸媽回港探親，在8歲那年她看到郭羨妮當選香港小姐，讓她心裡也萌生成為香港小姐的夢；在2013年大學畢業後，她決定回香港完成夢想，從當屆港姐開始投票後，陳凱琳一直是熱門人選，就算比賽過程有被懷疑整形過、非爸媽親生等傳聞，但她最後仍奪冠。

陳凱琳和鄭嘉穎結婚後，先後生下兩個寶貝兒子。(圖/ 摘自陳凱琳IG)

陳凱琳生兩胎後身材仍保養得非常好，不僅有螞蟻腰，更瘦到連肋骨都超明顯。(圖/ 摘自陳凱琳IG)

在陳凱琳香港小姐的夢想實現後，她加入TVB當演員，但感情生活卻比事業更精彩，2015年被爆出和鄭嘉穎談差距22歲的「父女戀」，更在不被眾人看好的情況下，2018年兩人在印尼峇里島舉辦婚禮，同年生下大兒子Rafael，2020年7月生下小兒子Yannick。

在升格2寶媽之後的陳凱琳，近年工作重心放在主持節目，其餘時間都拿來陪小孩，但生兩胎後的她身材恢復得幾乎比當港姐時還驚人，最近她曬出多張穿著貼身肉色洋裝的美照，又讓眾人看傻；畫面中陳凱琳對著鏡頭擺出各種姿勢，其中有像周星馳電影經典角色「綺夢」舉起手，也意外展現腰腹部的完美曲線，螞蟻腰更瘦到肋骨都超明顯，由此可見陳凱琳對自己身材多有自信。