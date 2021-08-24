「舉重女神」郭婞淳在東京奧運成功奪金，完成最後一塊舉重「金滿貫」拼圖，日前教練林敬能受訪時解除「禁愛令」，24日她為富邦悍將開球後聽聞此事，笑著說：「我看到新聞也是傻眼，一切隨緣啦！」

郭婞淳這次東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，奪下女子59公斤級金牌，3項都創奧運紀錄，也是台灣在東奧首金，更是完成舉重「金滿貫」。

之前教練林敬能為了讓郭婞淳能夠專心訓練，因此下達「禁愛令」，但在奪下奧運金牌後，日前受訪時，林敬能解除她的「禁愛令」，並代愛徒開出「有愛心、孝順、能夠正面鼓勵她做想做的事」3個條件，也說看對眼、興趣相近，不一定要同行。

今天郭婞淳成功開出好球後，被問到「禁愛令」解除，她有些害羞地笑說隨緣：「我有看到那個新聞，他還有開條件，我看到也是傻眼，想說他之前對這個話題都（閉口不談），我感覺他壓力真的非常大，可能這次奪金後也鬆了口氣。」

對於接下來的規畫，郭婞淳表示，接下來10月在台灣舉行的全大運及全運會，自己會順順的去比，藉由比賽調整狀態，之後會把重心放在11月在秘魯舉行的世錦賽。