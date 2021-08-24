陸姓網路專欄作家昨(23)日施打高端疫苗後，今(24)日上午被發現猝逝，消息一出引起各界界譁然，不少網友湧入作家臉書留言，由於有人以幸災樂禍的話語冷嘲熱諷，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》忍不住表示，「某些人真的已經失去人性」，作家的女兒也不客氣在留言處對酸民正面回擊。

高端疫苗昨天正式開打後，陸續傳出有3人暈針身體不適，不料今竟出現首例疑似施打疫苗後死亡案例，56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨天打完高端疫苗後，今上午家屬發現他沒有呼吸心跳，急救後仍宣告不治，至於死因是否與疫苗有關仍有待釐清。

高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打

陸姓作家昨天上午在臉書PO照發文「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，並在留言處說支持高端，今天猝逝消息一出，大批網友湧入作家臉書，對於有人留言「光榮捐軀，建議應該蓋國旗進忠烈祠。對了，本來就有病，不要來影響別人打高端的意願」，作家女兒則留言回嗆「希望你父母也如此，不客氣」；也有網友看不下去站出來說「各派要扯政治的請往別處去，尊重往生者，RIP」。

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》今天則發文表示，在傳出之前非常力挺國產疫苗的陸姓專欄作家，施打高端疫苗後不幸猝逝的消息後，竟有一群人第一時間湧入作家臉書取笑死者，直呼「某些人真的已經失去人性」。

《MedPartner 美的好朋友》指出，陸先生目前最有可能的死因，疑似是因為心肌梗塞，但確切原因必須等待解剖才能知道。時序關係常常不等於因果關係，施打後有中高齡或慢性疾病的人發生死亡，這在之前每一支疫苗大量施打時都發生過。

《MedPartner 美的好朋友》認為，陸先生為了保護自己與身邊的人施打疫苗何錯之有？呼籲某些人可以深呼吸，仔細用大腦想想，陸先生的死因有可能與疫苗無關，並直言「就算你再怎麼討厭高端，作為一個人類，你都不應該在一個人猝死後，去對死者酸言酸語，這樣死者和家屬情何以堪？」