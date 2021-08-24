據歐盟內部知情人士表示，歐盟正在研究在歐洲生產一種對電動汽車發動機至關重要的永久性特種磁鐵，方式是向當地生產商提供支援，使它們能夠與中國競爭對手競爭。

《路透》報導稱，-歐盟支持稀土永磁生產的舉措將與本月早些時候美國出臺的立法相呼應，該立法旨在為美國稀土永磁製造商提供稅收抵免。

美國、歐盟和英國的目標是擴大這種電動汽車和風力渦輪機中使用的超強磁鐵產量，以幫助實現降低碳排放的目標，並減少對中國的依賴，中國生產商目前在該行業處於全球主導地位。

歐洲企業稱，他們「無法與中國生產商競爭」，因為中國相關企業獲得的政府補貼相當於其原材料成本的1/5左右，這導致全球磁鐵市場90%的供應都來自中國。

2名看過相關計畫但未獲授權公開討論的消息人士表示，歐盟正在考慮的提議包括低成本融資和對原材料成本上升的補償。

報導說，歐盟去年底建立歐洲原材料聯盟(ERMA)，以確保該地區擁有其綠色過渡所需的一系列關鍵礦物，並將稀土作為重中之重。

歐盟的目標是在當地創建稀土開採、加工和磁鐵行業，以降低因中國供應中斷而遭受衝擊的脆弱性。

目前中國供應占歐盟稀土磁鐵需求的98%。稀土磁鐵由17種礦物組成，廣泛應用於電子、國防和航空航太等領域。官員們希望複製歐洲在創建電動汽車電池行業方面的成功，在歐盟提供資金和協調後，對電池行業的投資激增。

歐盟關注點現在正轉向用於生產永久磁鐵的礦物，到2050年，對這種礦物的需求將激增高達10倍，歐盟和英國已承諾屆時將溫室氣體淨排放量削減至零。

歐盟執委會一名發言人拒絕置評，但表示任何可能的措施都必須符合國家補貼和世界貿易組織(WTO)規則。