受到邊境管制影響，中職各隊目前洋將都進不來，不過日前聯盟表示，將會協助球團向疫情指揮中心提出專案申請，希望能夠讓各隊順利補強洋將，富邦悍將除了與紐那斯、猛悍密切保持聯繫外，也已向聯盟提出2位新洋投的專案申請。

在索沙、邦威及傑斯相繼離隊後，洋砲紐那斯及猛悍則因家庭因素與球隊告假，何時返台仍未可知，目前富邦陣中只剩羅力與優瑪2名洋投。

對此富邦副領隊沈鈺傑表示，目前球隊已經向聯盟提出洋投來台專案申請，「1位是南非籍的洋投，最高層級到水手隊3A，之前有在墨西哥聯盟比賽，但因球隊沒有晉級季後賽，目前是自主訓練狀態。」

「另一位洋投則是有大聯盟資歷，是名右投手。」沈鈺傑表示，當然希望洋投能越快來台越好，「但現在來台程序非常複雜，檢驗報告、機票什麼的都必須要搭配好時間。」

至於暫時告假的紐那斯與猛悍，沈鈺傑說：「目前球隊都有與他們保持聯繫，紐那斯也會自己維持狀態，進行自主訓練。」