三星集團(Samsung Group) 實際領導人、三星電子副會長李在鎔13日假釋出獄後，各方開始推測恢復高層高效領導決策的三星電子會進行怎樣的投資，三星集團24日宣布，在集團主要支柱三星電子及附屬公司預計在未來3年投入240兆韓圜(約2050億美元，換算新台幣為5.7兆元)，鞏固該公司在後疫情時代科技產業的優勢地位。

據《韓聯社》報導，有75%的資金會在南韓境內投資，預估到2023年底，將創造約4萬份工作機會，這也比2018年提出的計畫還要超出60兆韓圜。這項投資包括三星電子先前宣布要在2030年達成非記憶體的系統性半導體龍頭，約為1510億美元。

三星集團發布聲明指出，投入的產業包括通訊、機器人、人工智慧、先進製程晶片製造、生物製藥等擴大研發工作，並展開併購行動。

據《Sammobile》報導，三星電子今年以來不斷傳出有想要進行併購的消息，三星電子目前的資產負債表也擁有高達1140億美元現金，消息人士透露，三星電子本來想要併購類比IC大廠恩智浦的計畫，但隨著該公司股價水漲船高，導致出現相關法律問題，三星電子若想要併購，也因為要耗費太大資金，現在意願恐怕不高。

以上這些動作都在李在鎔出獄後11天加快腳步。李在鎔今年1月18日因行賄南韓前總統朴槿惠的閨密崔瑞元，遭判處2年半有期徒刑，然而，三星電子在全球半導體產業有舉足輕重的地位，三星電子等核心事業最高決策仍需要李在鎔在場才能進行下一步驟，所以有部分經濟專家以及遊說團體，不斷要求南韓政府讓李在鎔出獄，避免衝擊南韓經濟，以及三星電子目前在半導體產業的優勢地位，因為台積電、英特爾都已經提出更大的半導體計畫，但三星至今連赴美設廠都還沒有下文，讓李在鎔在破紀錄僅坐牢7個月的時間就出獄，引發南韓社會譁然。