陸之駿曾在10天前參觀高端原廠，更三期若通過，高端疫苗將會成為全球搶購目標。(圖／陸之駿臉書)

網路專欄作家陸之駿施打高端疫苗後，隔天驚傳猝死，引發軒然大波，被通報為接種高端疫苗首起不良反應死亡案件。而就在10天前，陸之駿才去參觀高端廠商，更預言若三期通過後，全世界都會來搶下訂。

陸之駿施打高端疫苗後，卻在今天(24日)驚傳猝死，他在10天前參觀高端疫苗場後，曾在臉書貼出心得文。當時他說，看了高端生產線，產能是每天16到20萬劑，推算下去，到2021年產能就可以突破1500萬劑。

陸之駿說，屆時高端完成三期後，這1500萬劑疫苗將會成為世界各國爭搶的目標，若政府未先下單1000萬劑，到時被買走，又會被現在抗議高端的人罵疫苗自己生產卻給國外打。文末更表示12歲以上就能打，呼籲國、高中生都去打高端，打完就能正常上課，不僅對台灣重要，對全球更重要。

陸之駿過往力挺高端疫苗不遺餘力，曾說打疫苗是國民義務，更表示若打疫苗而死，也只能視為向病毒獻祭，用少數人犧牲來換取多數人平安，未料竟成為高端首例不良反應案例，但詳細死因則需近一步釐清。