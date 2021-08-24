根據「全球豪宅指數」顯示，全球主要城市第2季豪宅價格年增率為8.2%，其中，台北市年增14.9%，排名全球第10名。業者分析，台灣經濟基本面強，在通膨隱憂下，頂端客群尋求資金避風港，刺激豪宅市場走高。

地產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天發布今年第2季「全球豪宅指數」，全球主要46個城市中有35個豪宅價格上揚，平均年增率為8.2%，是2008年金融風暴後，攀升幅度最大的一季；相較今年1季平均漲幅7.3%，第2季表現更加強勁。萊坊分析，疫情讓房市加溫，全球房市正以異常的方式復甦，豪宅更是扮演領頭羊。

加拿大多倫多豪宅價格今年第2季年增27%，為各城市之冠；上海年增幅21.4%居次，廣州、首爾年漲幅均為19.6%，5至10名依序為邁阿密、莫斯科、洛杉磯、聖彼得堡、溫哥華與台北。

值得注意的是，雖央行調降貸款成數，但台北市豪宅市場第2季成交價仍季漲3%、年增14.9%，不僅創下近2年內新高，也位列全球城市第10名。

瑞普萊坊市場研究總監黃舒衛表示，台灣今年經濟基本面強，加上通膨隱憂，催化頂端客群轉進實體資產，尋求資金避風港及置產配置機會，刺激豪宅市場更上一層樓。

展望下半年，黃舒衛分析，台灣疫情警戒降至二級，在資金充沛及通膨警訊下，除了成屋市場火熱，敦南商圈預售、新屋案上市，為台北市的「後豪宅稅時代」展開新局，可望帶動區域買方換屋、置產潮。