總獎金台幣110萬元的ThreeBond TPGA Challenge Tour明安挑戰賽信誼站，今天(24日)在高雄信誼高爾夫球場進行首回合，蔡宗佑推桿精準發揮，全場抓下8隻博蒂、零柏忌，打出低於標準桿8桿的64桿單獨暫居領先，並打破高懸31年的65桿球場紀錄，獲信誼球場提供獎金新台幣2萬元，明天決賽尋求個人挑戰巡迴賽第2冠。

高雄信誼高爾夫球場舊紀錄65桿是陳良溪於1990年12月16日第25屆TPGA錦標賽打出，已經31年歷史，這是蔡宗佑自2017年9月14日ThreeBond南寶挑戰賽最終回合，打出破南寶球場紀錄的64桿，再次創下信誼球場紀錄與個人最低桿紀錄，2017締造紀錄當時是他也拿下職業生涯首冠，這次很有機會再度破紀錄並帶走冠軍。

蔡宗佑賽後表示，今天推桿很好，鐵桿也OK，開球木桿普通，明天有信心拿下職業生涯第2冠。

27歲的蔡宗佑今年8月剛拿到正修科技大學休閒與運動碩士畢業證書，擁有7年的職業球員資格，他仍以今年拿下台巡賽首冠為首要目標，明年若中美巡恢復開放賽季，會去參加資格考試。

這項比賽兩回合36洞賽程，有96位選手包括84位職業球員與12位業餘選手同場競技，這是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第五站，也是明安國際企業有限公司繼2019年首次單獨冠名舉辦後，今年再度單獨冠名與TPGA主辦，冠軍獎金台幣25萬。