高雄市24日無新增病例，但市府接獲新北市通知，案16042、50多歲本國籍男性13日開車南下高雄夜宿旗津區友人家，14日至左營區牛排店消費，接著到連鎖咖啡店外帶餐點，15日開車北返，所幸4名密切接觸者PCR採檢結果均為陰性。

衛生局表示，是新北個案16026職場接觸者，22日下午前往北部醫院採檢呈陽性，Ct值為25.8，為無症狀個案。

衛生局也公布案16042 14日兩大足跡，呼籲出入相關場域的民眾進行自我健康監測，若29日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等狀況，盡速就近至鄰近社區採檢院所就醫。

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