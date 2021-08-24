自從降級微解封、內用也重新開放後，百貨及餐飲業者也終於鬆了一口氣，Global Mall就表示自開放內用後，餐飲業績成長近30%，京站也早在三級警戒期間逆勢開幕全台獨家新餐飲店，甫解封後不僅餐飲，就連客單價及全館業績都全已回復到去年同期約70%左右。統一時代百貨台北店的餐飲業績也達翻倍成長、平均客單成長20%，至於大葉髙島屋的餐廳及美食街部分，業績也達40%成長，人流也回升約50%，而各百貨公司最近也紛紛趁解封後、周年慶前趕緊帶來新店吸客衝業績。

Global Mall新北中和店帶來了饗賓餐旅旗下全台獨家「小福利火鍋會所」，主打台灣復古元素、結合摩登文青設計的火鍋吃到飽主題。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的「小福利火鍋會所」，即日起內用消費並在FB或IG打卡即送小福包，31日前凡到店消費，即送平日晚餐兩人同行，第2人5折券等優惠。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店預計在10月緊接推出「華漾DIM SUM」新型態店登場。（Global Mall提供）

Global Mall為了全力衝刺周年慶及第四季業績，不僅7月底起帶來了中和環球威秀影城的改裝開幕，更預告今年年底前將總計有近20家餐飲美食進駐，除了主打異國料理，以新概念店型或商圈獨家型式登場，更有合作餐飲品牌主推外帶即時料理或冷凍包等，像本月就有饗賓餐旅旗下全台獨家「小福利火鍋會所」率先登場，主打台灣復古元素、結合摩登文青設計的火鍋吃到飽主題，十八香特製沙茶搭配黑毛和牛、藍鑽蝦等食材入鍋，另外10月預計還有「華漾DIM SUM」新型態店開幕，將4樓打造成餐飲美食及電影娛樂一次滿足，預計將帶動4樓餐飲業績提升20%以上。

京站即將在9月中旬帶來全台獨家新櫃的「佬饕心」（見圖），及10月進駐的「麵點獅」。（京站提供）

京站9月1日起將帶來多家餐飲新櫃進駐，包括百貨獨家的「上善蔬食」、「柚.食飯」（見圖）等品牌，柚食飯將於9月1日至5日期間推出消費主餐即贈粢粑優惠。（京站提供）

京站也陸續帶來新的餐飲新店，除了蜀䴺清、金色三麥旗下新品牌咖哩樹等獨家主題餐廳近日於館內開幕以外，預計9月1日後將再有多個美食品牌進駐，像泰鑫泰式料理、品三杯、星球工坊爆米花，還有百貨獨家上善蔬食、柚.食飯、卡帝台灣珠寶茶飲，9月中旬還將帶來全台獨家新櫃的佬饕心及10月進駐的麵點獅，9月8日前另再推出多項餐飲新優惠。

統一時代百貨台北店本月就帶來全台首店、制霸日本各大湯咖哩排行榜北海道湯咖哩名店「Suage」。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Suage綜合海鮮湯咖哩，台灣限定，推薦價420元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店本月就帶來了全台首店的北海道湯咖哩名店「Suage」，以素炸食材不沾裹粉、漿等調味，直接下鍋油炸為主打，31日前推出外送加碼點任1份湯咖哩，即送北海道原味起士塔，另更預告今年將再有4間全台首家餐飲名店於館內登場；31日前持icashPay於指定餐飲櫃位消費，天天享10% OP點數回饋、持統一時代聯名卡於指定餐飲消費享95折，平日再加碼95折。大葉髙島屋則將於9月2日起陸續帶來麻品麻辣燙及于記杏仁甜品兩品牌，更將同步推出開幕優惠，9月1日到21日全卡友當日於館內單筆滿3600元，即贈「加倍奉還購物金」300元。

大葉高島屋即將於地下1樓美食街帶來「麻品麻辣燙」，將推出「頂級麻辣大三元套餐」優惠，原價188元，特價150元。（大葉高島屋提供）