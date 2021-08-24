金宣虎（左起）、申敏兒、李相二24日出席《海岸村恰恰恰》記者會。（Netflix提供）

韓劇《海岸村恰恰恰》由申敏兒搭檔因《Start-Up：我的新創時代》獲封「最暖男二」的金宣虎主演，《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》導演柳濟元執導，改編自2004年的人氣電影《洪班長，描述抱持現實主義的牙科醫師「尹惠珍」（申敏兒 飾），與幫村民解決任何問題的公辰洞洪班長「洪斗植」（金宣虎 飾），2人在寧靜又熱鬧的海岸村落相遇，就此改變了彼此的命運，一連串療癒浪漫故事。

今（24）天下午在首爾舉辦記者會，導演柳濟元率領申敏兒、金宣虎、李相二一同出席，申敏兒上部戲是在《輔佐官》裡飾演嚴肅的國會議員，這次帶著「浪漫喜劇女王」回歸，她謙虛表示雖然這個稱號讓她很有壓力，但也很開心相隔許久再次接拍這樣充滿粉紅泡泡的有趣劇情，為了不辜負大家的期待正在努力拍攝當中。而在劇中飾演兼具美貌與智慧女牙醫的她也爆笑表示，開拍前常藉由洗牙的名義，去牙醫診所觀察牙醫師怎麼看病。自己對於該角色很有共鳴，喜歡也心疼這個角色，希望女性觀眾朋友們會喜歡。

金宣虎在劇中飾演一位熱心助人的萬能無業遊民，預告中還秀出1整排證照，他表示事前有特別去學了衝浪和煮咖啡，至於最想擁有哪種證照？金宣虎說最想擁不動產經紀人證照，以及最近很夯的「水果擺盤」資格證。日前2人有張額頭相對而笑的海報，被大讚是「酒窩情侶」，甚至以劇中的韓文名字取了「甜米釀情侶」的新稱號，金宣虎害羞感謝大家一直稱讚他們很登對，並謙稱沒想到自己竟然可以和女神合作，嘴甜誇申敏兒氣度大，不論什麼提議都很樂意配合，讓拍攝現場充滿歡樂。此外，2人也提到儘管拍攝辛苦，但因為是以海邊為背景，每次光是看著大海，就會馬上被療癒。

另外，在劇中飾演綜藝PD「池成炫」的李相二則表示為了準備演這個角色看了很多綜藝節目，以「MSG Wannabe」成員活動期間，也一直跟在《玩什麼好呢？》製作人、曾經負責經典綜藝節目《無限挑戰》的金泰浩PD身邊學了很多，並搞笑對著鏡頭感謝金泰浩PD讓自己在上半年「有活路」能成為歌手，李相二煞有其事的講話節奏與表達方式，讓申敏兒、金宣虎邊聽邊捧場大笑，更被主持人稱讚根本就是PD魂上身。該劇28日起，每週六、日晚間10點在Netflix更新。