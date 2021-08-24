仁德區保華宮中元普度兼具慈善公益。（曹婷婷攝）

台南市仁德區保華宮結合中元普度與社會大眾愛心，共募集1800斤白米及⺠生物資，今天捐贈給台南市仁德區低收 入戶家庭。市議員吳禹寰也到場協助發放，「我從小就在保華宮廟口長大，很開心有機會為保生大帝奉獻與關懷社會盡一點心力！」

中元普度期間，仁德保華宮準備大量供品宴請四方好兄弟，同時也響應社會公益，今年遇上疫情，保華宮呼籲大眾以代購普品，減少疫情群聚，並號召信眾將供品捐助給有需要幫助的人。

保華宮主委黃翠雲表示，中元祭典具備雙重意義，一是⺠間緬懷祖先孝道，二是將保生大帝慈悲為懷精神，透過舉手之勞發揚光大。保華宮也特別在普度這天舉辦超薦法會緬懷祖先，希望大眾從慈悲角度出發，捐獻供品讓弱勢家庭享用，展現台灣人濃厚人情味。

市議員吳禹寰說，疫情衝擊各行各業，⺠眾生活也受到影響，⺠間習俗農歷7月是慈悲月，捐贈中元普品給社會上需要幫助的弱勢族群，很有意義。