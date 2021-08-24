陳零九、賴晏駒（小賴）主持《食尚玩家魚肉鄉民》，疫情前找來「五堅情」團員邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩擔任嘉賓，介紹自己私藏的台北巷弄美食。儘管陳零九尚未重返工作崗位，上集播出後討論熱烈，網友們興奮直呼「敲碗成功了，終於合體」。

下集也即將登場，節目中陳零九和小賴在信義區香榭大道開場，陳零九抵達便表示這裡有很多回憶：「我以前當街頭藝人時，每天在這邊唱歌，歌唱之路可以說是從這開始。」接著邱鋒澤、黃偉晉及婁峻碩登場後，5人難掩興奮心情，小賴笑說：「因為我們5個人真的太難得可以聚在一起，藉由工作相見也不錯。」

「五堅情」一路從早吃到晚，除了介紹老字號的浪漫西餐館、超人氣排隊冰品，還有邱鋒澤懷念的新加坡料理，邱鋒澤透露：「這是他最懷念的家香味，每次想家就會來吃。」婁峻碩則分享位於延三夜市的口袋名單「CP值超高滷肉飯」，表示會知道這家小吃是因為以前就住在這附近，並坦言當時是自己收入最差的時候，月收入僅有2、3千塊，都來吃這家一份50元的滷肉飯便當果腹。團員聽完立馬獻上擁抱安慰：「沒事！我們都是這樣過來的。」

5人吃遍台北，整趟外景有著聊不完的話題，平時話少的陳零九也顯個格外活潑，讓觀眾見識到他們的好交情。對比現今陳零九尚未復工，看到節目播出後他則表示：「想念《食尚玩家》了！」《食尚玩家》電視版每週一至週五晚間10點TVBS 42頻道播出。